تهديد على طائرة قادمة من طهران .. مطار هامبورج الألماني يعلق الرحلات الجوية

أعلن مطار هامبورج الألماني، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية بعد تهديد بهجوم على طائرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران.

وحسب وكالة "رويترز" ووسائل إعلام ألمانية، توقفت رحلات الطيران في مطار هامبورج بشكل كامل اليوم الاثنين، بسبب تهديد بهجوم على طائرة قادمة من طهران.

وقالت متحدثة باسم المطار لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين، إنه لم يكن هناك إقلاع أو هبوط منذ الساعة 12.40 ظهرًا.

وتلقت الشرطة الفيدرالية التهديد عبر البريد الإلكتروني. حيث كانت موجهة ضد طائرة ركاب متوجهة من طهران إلى هامبورج.

وكان على متن الطائرة، 198 راكبا و16 من أفراد الطاقم، حيث يجرى تفتيشها والركاب.

وتنتشر الشرطة الاتحادية بوحدة كبيرة في المطار، وتعتبر التهديد خطيرًا، مع تواجد قسم الإطفاء بالمطار أيضًا في الخدمة.