حتى 25%|رئيس إتحاد الغرف التجارية: تخفيض أسعار سبع سلع أساسية.. تعرف عليها

قال أحمد الوكيل، رئيس إتحاد الغرف التجارية، إن اليوم لأول مرة القطاع الخاص مع الحكومة يعملون متضامنين بحيث أن تستطيع الدولة مواجهة التحديين التي تواجه مصر، الأولي: التضخم، والثانية خلق فرص العمل.

وأضاف أحمد الوكيل، رئيس إتحاد الغرف التجارية، خلال كلمته اليوم بمؤتمر رئيس مجلس الوزراء: “هذين التحديين هم أكبر شئ تمس تحسين مستوي معيشة المواطن، وبدأنا بالتحدي الأول، والتي أثمرت على نوع من مواجهة مشكلات كانت تسبب هذا التضخم، وعلى الفور أقر دولة رئيس الوزراء وأصحاب الوزراء المعنيين بإتخاذ القرارات وكانت البداية أن السبع سلع الأساسية وهم: الفول العدس، ومنتجات الألبان، و الزيت، و السكر، المكرونة، و الدواجن و البيض، سيحدث بها نوع من التخفيضات حتي 25% لبعض السلع وفقا للمكون الأجنبي فى السلع المذكورة”.

وتابع أحمد الوكيل، رئيس إتحاد الغرف التجارية: “التعاون مستمر ونجتهد لمواجهة تلك التحديات بمراحل معينة، وأتقدم بالشكر للقطاع الخاص المصري والمشترك معنا بإحساس وطني يشكر عليه".