عاجل .. الحكومة تزف خبرا سارا بشأن خفض أسعار 7 سلع أساسية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الأخيرة شهدت بعض السلع، ارتفاعا وأن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة للتخفيف على المواطنين، ولتعميق الصناعة المحلية ودعمها.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم العمل مع اتحادات الغرف، من أجل تخفيض أسعار السلع الأساسية.

ولفت إلي أنه تم الاستماع لـ مشكلات اتحاد الصناعات، و المسئولين عن وفرة السلع، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض بالأسعار.

وكشف أن هناك 7 سلع سينخفض سعرها من 15 لـ 25 %، “ الفول العدس، ومنتجات الألبان، و الزيت، و السكر، المكرونة، و الدواجن و البيض”.