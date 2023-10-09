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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب الفلاحين: قرارات الحكومة بخفض أسعار السلع أثلجت صدور المواطنين

صدى البلد

أشاد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين باستجابة دولة رئيس الوزراء لنداءات الشارع والسعي لخفض أسعار السلع الغذائيه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لافتا إلى أن حزمة القرارات الهامة لرئيس مجلس الوزراء اليوم المُتعلِقة بأسعار السلع أثلجت صدور المواطنين.

وأضاف عبد الرحمن  أبو صدام أنه تم التوافق، اليوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر، على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

التوافق مع القطاع الخاص

وأشار نقيب عام الفلاحين إلى أنه التوافق تم مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية علي أن تكون الأسعار معلنة للمواطنين، موضحا أن مبادرة خفض أسعار السلع ستستمر لمدة 6 أشهر مع تقييمها.

وأكد عبد الرحمن أبو صدام أن التوافق كان مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، كما تم الاتفاق على خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

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