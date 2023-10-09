قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 5341 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.



وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1671 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3670 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 134 قضية متنوعة، وأسفرت جهود الادارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 74 قضية.