وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة أجا ويطمئن على انتظام العملية التعليمية

زار ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عدداً من المدارس بإدارة اجا التعليمية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وتفقد "شعبان" الفصول الدراسية وتابع شرح المعلمين للدروس، موجها بالاهتمام بالأنشطة التربوية الصفية واللاصفية.

وشدد على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.بمدرسة جمال فايد الإبتدائية.

واختتم وكيل الوزارة جولته بتفقد الفصول الدراسية بمدرسة تلبنت، وكما تفقد المعامل وحجرة الاقتصاد المنزلي والمكتبة .

وأشار "شعبان" ، الى انتظام الدراسة فى ٣٨٧٥ مدرسة بمحافظة الدقهلية.