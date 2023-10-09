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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادثي سير بأسوان

جثة- ارشيفية
جثة- ارشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصين في حادثي سير بمناطق متفرقة شمال أسوان، مساء اليوم، وهما انقلاب دراجة بخارية، واصطدام سيارة بشخص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجثمان المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ اللازم

وتعود التفاصيل عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادثين متفرقين بمركزى كوم أمبو وإدفو شمال أسوان مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين. 

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حادث 

فقد لقى شخص مصرعه إثر اصطدامه بسيارة أثناء سيره بالشارع داخل قرية سلوا قبلى بمركز كوم أمبو شمال أسوان، فيما أصيب شخصين، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة القنادلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

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