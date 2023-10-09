التدريب لغة العصر.. انطلاق برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الإسكندرية

انطلق لأول مرة برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الأوقاف بالإسكندرية اليوم الاثنين، من كلية التربية جامعة الإسكندرية، بمشاركة ٢٠٠ إمام و٢٠ واعظة، بمحاضرة للدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية.

انطلاق برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الإسكندرية

جاءت المحاضرة بعنوان: "السمات السيكولوجية للأئمة والواعظات"، بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة.

وأشاد الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية بدور وزارة الأوقاف المصرية في بناء الوعي الرشيد، وحرصها على تنمية وتثقيف أبنائها من الأئمة والواعظات، ودمجهم في المجتمع والأسرة.

وأكد أن التدريب لغة العصر، وأن الأئمة والواعظات دورهم النصح والتوجيه والإرشاد وسط اهتمام الأئمة والواعظات بهذه المحاضرة المليئة بالمعلومات القيمة التي تفيد الإمام والواعظة في حياتهم الخاصة والعملية.

وقد عُقدت لأول مرة المقرأة النموذجية لأئمة الأوقاف بالإسكندرية بكلية التربية جامعة الإسكندرية.

انطلاق برنامج البناء التثقيفي لأئمة مطروح من العلمين الجديدة

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتثقيف المستمر، انطلق اليوم "الاثنين"، برنامج البناء التثقيفي لأئمة مديرية أوقاف مطروح بجولة ميدانية بمدينة العلمين الجديدة لعدد 120 إمامًا من أئمة مديرية أوقاف مطروح، بحضور الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح، والمهندس أحمد حمدي نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

واطلع الائمة، خلال الجولة، على جهود الدولة المصرية بمدينة العلمين الجديدة، وما تم فيها من تطوير وعمارة في كافة المجالات، حيث تم زيارة معالم مدينة العلمين الجديدة بداية من أبراج العلمين الجديدة، والمدينة التراثية، وكورنيش العلمين، وحي الداون تاون، وحي الفنادق، والحي اللاتيني.

واختتمت الجولة بانعقاد المقرأة النموذجية بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة، والذي تم بناؤه على أحدث نظم العمارة الإسلامية الحديثة.

وخلال الجولة أشاد أئمة مديرية أوقاف مطروح بما شاهدوه من إنجازات تبهر العالم، مؤكدين أن هذه الجولات تسهم بقوة في بناء الوعي المعرفي بجهود الدولة المصرية في جميع المجالات، وأن مصر تشهد نقلة حضارية عظيمة.