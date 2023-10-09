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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق المكون الثقافي للدورة المتكاملة الدفعة السابعة بأكاديمية الأوقاف الدولية الأحد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تنطلق في إطار دور أكاديمية الأوقاف الدولية في التدريب والتأهيل المستمر، فعاليات المكون الثقافي الدورة المتكاملة (الدفعة السابعة) لعدد (89) إمامًا وواعظة،  يوم الأحد الموافق 15/ 10/ 2023م، ويحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة والعلماء.

انطلاق المكون الثقافي للدورة المتكاملة الدفعة السابعة بأكاديمية الأوقاف الدولية الأحد

علمًا بأن انعقاد امتحان المكون الشرعي سيعقد يوم السبت الموافق 14/ 10/ 2023م، وتستقبل الأكاديمية المتدربين والمتدربات مساء الجمعة الموافق 13/ 10/ 2023م .

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انطلاق النسخة الثانية من مسابقة المتميزين بمراكز الثقافة الإسلامية

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبث روح المنافسة في تحصيل العلم النافع بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية، وبعد النجاح الكبير الذي حققته مسابقة المتميزين بمراكز الثقافة الإسلامية في العام الدراسي الماضي (2022 / 2023)، تعلن وزارة الأوقاف عن انطلاق النسخة الثانية للمسابقة للعام الدراسي الحالي ( 2023 / 2024م) للدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية 6 نوفمبر القادم، من خلال ترشيح السادة عمداء المراكز لعدد خمسة من أفضل الدارسين والدارسات بكل مركز لتمثيل مركزهم في المسابقة، وذلك حول الموضوعات التالية: 
* فقه العبادات. 
* تفسير جزء عمَّ، مع أساسيات علوم القرآن الكريم من كتاب: دراسات في علوم القرآن الكريم.
* الفهم المقاصدي للسنة النبوية من كتاب: الفهم المقاصدي للسنة النبوية، مع أساسيات علوم الحديث من كتاب: دراسات في علوم الحديث.
* أساسيات اللغة العربية من كتاب: أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين.
تخصص جائزة قدرها 50 ألف جنيه للمعهد الحاصل على المركز الأول، تخصص خمسة آلاف جنيه منها لعميد المعهد، وثلاثة آلاف جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المعهد، وألفان جنيه منها لمدير المعهد، وثمانية آلاف جنيه منها لكل متسابق. 
وتخصص جائزة قدرها 30 ألف جنيه للمعهد الحاصل على المركز الثاني، تخصص ثلاثة آلاف جنيه منها لعميد المعهد، وألفا جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المعهد، وألف جنيه منها لمدير المعهد، وأربعة آلاف جنيه منها لكل متسابق. 
وتُمنَح جائزة قدرها 2000 جنيه لأفضل متسابق في كل منافسة بين مركزين.
وعلى أن تسلم الترشيحات لمدير عام المراكز الثقافية في موعد أقصاه الاثنين 30 أكتوبر 2023م.

أكاديمية الأوقاف أكاديمية الأوقاف الدولية ا الثقافة الإسلامية الفكر الوسطي فقه العبادات

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