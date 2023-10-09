أعلنت وزارة الأوقاف في إطار خطتها للتدريب والتثقيف المستمر، انطلاق برنامج البناء التثقيفي لأئمة مديرية أوقاف مطروح من خلال جولة ميدانية بمدينة العلمين الجديدة لعدد 120 إمامًا من أئمة مديرية أوقاف مطروح.

انطلاق برنامج البناء التثقيفي لأئمة مطروح من العلمين الجديدة

وحضر الجولة الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح، والمهندس أحمد حمدي نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

واطلع الأئمة، خلال الجولة، على جهود الدولة المصرية بمدينة العلمين الجديدة، وما تم فيها من تطوير وعمارة في كافة المجالات، حيث تم زيارة معالم مدينة العلمين الجديدة بداية من أبراج العلمين الجديدة، والمدينة التراثية، وكورنيش العلمين، وحي الداون تاون، وحي الفنادق، والحي اللاتيني.

واختتمت الجولة بانعقاد المقرأة النموذجية بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة، والذي تم بناؤه على أحدث نظم العمارة الإسلامية الحديثة.

وخلال الجولة أشاد أئمة مديرية أوقاف مطروح بما شاهدوه من إنجازات تبهر العالم، مؤكدين أن هذه الجولات تسهم بقوة في بناء الوعي المعرفي بجهود الدولة المصرية في كافة المجالات، وأن مصر تشهد نقلة حضارية عظيمة.

أئمة الإسكندرية في كلية التربية بجامعة الإسكندرية

وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، تُعقد أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة الأوقاف بالإسكندرية بكلية التربية جامعة الإسكندرية اليوم الاثنين، بمحاضرة للدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، وتعقد المقرأة النموذجية في ختام البرنامج.

انطلاق النسخة الثانية من المسابقة القرآنية الكبرى

وأعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق النسخة الثانية من المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين والدارسات بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023م، من خلال ترشيح عمداء المراكز لعدد خمسة من أفضل الدارسين والدارسات بها لتمثيل مركزهم في المسابقة.

وتخصص جائزة قدرها 50 ألف جنيه للمعهد الحاصل على المركز الأول، تخصص خمسة آلاف جنيه منها لعميد المعهد، وثلاثة آلاف جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المعهد، وألفا جنيه منها لمدير المعهد، وثمانية آلاف جنيه منها لكل متسابق.

ووتخصص جائزة قدرها 30 ألف جنيه للمعهد الحاصل على المركز الثاني، تخصص ثلاثة آلاف جنيه منها لعميد المعهد، وألفا جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المعهد، وألف جنيه منها لمدير المعهد، وأربعة آلاف جنيه منها لكل متسابق.

ووتُمنَح جائزة قدرها 2000 جنيه لأفضل متسابق في كل منافسة بين مركزين.

وعلى أن تسلم الترشيحات لمدير عام شئون القرآن الكريم في موعد أقصاه الاثنين 23 أكتوبر 2023م.