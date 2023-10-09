عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مولد السيد البدوي.. ماذا قالت الإفتاء عن شيخ العرب في ذكراه؟

المسجد الأحمدي بطنطا
المسجد الأحمدي بطنطا

تقيم المشيخة العامة للطرق الصوفية بسرادقها، مؤتمرًا بمناسبة الاحتفال بمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظةالغربية، وذلك عقب صلاة عشاء يوم الأربعاء المقبل ١١ أكتوبر الجارى.

مولد السيد البدوي 

يأتي ذلك بحضور الدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ومشايخ الطرق الصوفية .

وقال شيخ الطريقة الرفاعية الشيخ طارق ياسين الرفاعى، شيخ عموم الطريقة الرفاعية بمصر والعالم الإسلامى، إن الاحتفال بمولد سيدى أحمد البدوي، بدأ منذ يوم الجمعة الماضية، وسيقام فى ختام الاحتفال يومى الأربعاء والخميس ١١ و١٢ أكتوبر عدد من الندوات الدينية، بحضور كوكبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

كما تقام الحضرة الرفاعية بالإنشاد والابتهالات الدينية، بحضور جمع غفير من أبناء الطريقة من جميع المحافظات، وذلك بسرادق الطريقة المقام بأرض الصارى بمنطقة سيجر .

احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوي.. صور

أوقاف الغربية: عودة الاحتفال بمولد السيد البدوي بعد 3 سنوات من الإلغاء

مكانة السيد البدوي حيًّا وميتًا عند الناس

ورد إلى الإفتاء سائل يقول: هناك مَن يقول أن السيد البدوي كانت له مهابةٌ ومكانةٌ عظيمة عند الأمراء والعلماء وعند الخاص والعام؛ فما مدى صحة ذلك؟

وقالت الإفتاء: السيد أحمد البدوي رضي الله عنه عارفٌ إمامٌ مقرئٌ فقيهٌ من كبار علماء الأمة، وهو من الأولياء الذين كتب الله لهم القبول في الأرض عند العامة والخاصة؛ فقد كان معظَّمًا عند العلماء والأمراء، والأغنياء والفقراء، مُهابًا عند الحكام والمحكومين، مُعْتَقَدَ الولايةِ في الحياة وبعد الممات، ودخل مصر فحصل له القبول التام عند العلماء والحكام، والخواص والعوام.

فكان الملك الظاهر بيبرس البُندُقْدَاري [ت: 676هـ] يستقبله ويكرمه وينزله في دار الضيافة الملكية، وكان يسافر لزيارته في طنطا؛ قال الإمام الشعراني في "الطبقات الوسطى" (ق: 103أ، مخطوط راغب): [ولمّا دخل سيدي أحمد إلى مصر خرج الملك الظاهر بيبرس أبو الفتوحات هو وعسكرُه فتلقوا سيدي أحمد، وأكرموه غاية الإكرام، وأنزله في دار الضيافة، وكان ينزل لزيارته لما أقام بناحية طندَتا، وكان يعتقده اعتقادًا عظيمًا] اهـ.

ويقول العلامة المؤرخ علي باشا مبارك [ت: 1311هـ] في "الخطط التوفيقية" (13/ 49، ط. المطبعة الأميرية): [وكان في حياته معظَّمًا مُعتقَدًا عند الناس محبوبًا فيهم، مشهورًا في الآفاق، تعلوه هيبة ووقار، وكان الملك الظاهر أبو الفتوحات بيبرس البندقداري يعتقده ويبالغ في تعظيمه] اهـ.

وكان السلطان الأشرف أبو النصر سيف الدين قايتباي المحمودي [ت: 901هـ] يزور ضريح السيد أحمد البدوي رضي الله عنه؛ كما في "نيل الأمل في ذيل الدول" (7/ 336، ط. المكتبة العصرية).

وكان خلفاء السيد البدوي رحمهم الله معظَّمين عند الحكام؛ قال العلامة الغزي [ت: 1061هـ] في ترجمة شيخ الأحمدية بدر الدين الصعيدي [ت: 928هـ] من "الكواكب السائرة" (1/ 27-28، ط. دار الكتب العلمية): [وكان مقبول الشفاعة في الدولتين، مسموع الكلمة عند ملك الأمراء فمَن دونه، وكان إذا دخل على نائب مصر انتصب له قائمًا، وانفرد به وقضى حوائجه، وقبل شفاعته، واعتبر كلامه، وأظهر ذلك بين خواصه وجماعته، وجعله أبًا له، وكان يقطع خصومات، وينفذ أمورًا لا يقدر عليها غيره، وكان يستخلص من القتل، وكان عليه السكينة والمهابة] اهـ.

وبلغ ممَّا وضعه الله لوليه السيد أحمد البدوي رضي الله عنه من القبول عند الخاصة والعامة: أن سمَّى العلماءُ أولادَهم العلماءَ باسمه ولقبه معًا "السيد البدوي" تيمنًا وتبركًا؛ حتى كثر ذلك في الناس: كالشيخ العلامة محمدَا بن أبي أحمد الأموي المجلسي الشنقيطي، وولده هو العلامة النسابة أحمد البدوي الشنقيطي المجلسي [ت: 1208هـ] صاحب نظم "عمود النسب"؛ حيث سمّاه ولقبه "بأحمد البدوي" تيمنًا باسم السيد البدوي ولقبه رضي الله عنه، كما ذكره صاحب "رياض السيرة والأدب، في إكمال شرح عمود النسب" (1/ 3، ط. دار الفتح).

وكالشيخ العلامة المحدِّث السيد محمد أبو النصر الخطيب الشافعي [ت: 1325هـ]؛ حيث سمى ولده "السيد أحمد البدوي شيخ العرب" وأصبح ولدُه قاضيَ معرة النعمان؛ كما ذكر العلامة عبد الستار الدهلوي الصديقي [ت: 1355هـ] في "فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي" (3/ 1705).

وكإمام الجامع الأحمدي الشيخ إبراهيم بن إبراهيم الظواهريّ الشافعي [ت: 1325هـ]؛ فإنه سمى ولدَه "بمحمد الأحمدي" تيمنًا باسم السيد أحمد البدوي رضي الله عنه، وولدُه هو شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الأحمدي الظواهري إمام الجامع الأزهر [ت: 1363هـ].

السيد البدوي الطرق الصوفية المشيخة العامة للطرق الصوفية الطريقة الرفاعية احمد البدوى الأزهر مكانة السيد البدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

لبنان.. بيان عاجل من الجيش بعد القصف الإسرائيلي الأخير

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

دعاء لطرد النكد من المنزل وسداد الديون .. أدركه بـ 10 كلمات

موضوعات متعلقة

دعاء لطرد النكد من المنزل وسداد الديون .. أدركه بـ 10 كلمات

النشرة الدينية| دعاء لمن بلغ الأربعين .. وآية تحفظ بها نفسك من أذى الإنس والجن

طوفان الأقصى.. هل ما يحدث في فلسطين له علاقة بنهاية الزمان؟

طلاب معهد البتشتي بقنا يجسدون «مصر في قلب الأزهر» بطابور الصباح| صور

لماذا خص الله سن الأربعين في القرآن.. وهل هناك دعاء مخصوص لمن بلغه؟

فتاوى تشغل الأذهان .. هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن؟ حكم الاكتفاء بالفاتحة في الصلاة

كم مرة ذكر اسم محمد في القرآن وفي أي سورة؟ علي جمعة يجيب

المسبعات الخضرية مكتوبة.. معناها وأفضل وقت لقراءاتها وثمارها

ترشيحاتنا

بـ بنطال غريب.. شاهد ريم سامي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فرصة.. الإسكان: طرح قطع أراض جديدة بالصعيد.. الأسعار والمساحات ونظام السداد

بطلب من فلسطين.. اجتماع طارئ لجامعة الدول لعربية

سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن عملية اليوم في جنوب لبنان

مولد السيد البدوي.. ماذا قالت الإفتاء عن شيخ العرب في ذكراه؟

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعمها خرافي.. طريقة عمل اسهل كيكة كوكيز بالنوتيلا

طريقة عمل مكرونة وايت صوص بأقل التكاليف

بتسريحة شعر مختلفة.. هدى المفتي تثير الجدل بأحدث ظهور | شاهد

مسابقة الفرعون الصغير.. أجرأ إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من جوري المغربية بعد شائعات الإيدز

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ