عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كم مرة ذكر اسم محمد في القرآن وفي أي سورة؟ علي جمعة يجيب

كم مرة ذكر اسم محمد
كم مرة ذكر اسم محمد في القران وفي أي سورة؟

كم مرة ذكر اسم محمد في القرآن وفي أي سورة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وحديثه عن المولد النبوي الشريف بالتزامن مع شهر ربيع الأول.

كم مرة ذكر اسم محمد في القرآن وفي أي سورة؟

وقال علي جمعة، إن اسم سيدنا النبي المصطفى والحبيب المجتبى (مُحَمَّدٌ) ﷺ قد ورد في القرآن صراحة أربع مرات، والمتأمل في مواطن ذكره ﷺ باسمه (مُحَمَّدٌ) يعلم شيئًا من حقيقته (الحقيقة المحمدية) التي أرادها الله سبحانه وتعالى حقيقة لهذه الأكوان، رسالةً إلى العالمين، إلى يوم الدين.

وبين في جواب كم مرة ذكر اسم محمد في القرآن وفي أي سورة: في الآية الأولى على ترتيب المصحف، وفي سورة آل عمران يقول ربنا سبحانه وتعالى : { وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ } إذًا القضية ليست قضية شخص؛ إنما هي قضية الألوهية والتوحيد، رسالة الباقي سبحانه وتعالى ، سيذهب محمد ﷺ ليلقى الرفيق الأعلى عند ربه راضيا مرضيَّا، ورب محمد باق سبحانه وتعالى ورسالته باقية . فالله سبحانه وتعالى يقر لنا أن القضية باقية، وأنه ينبغي علينا أن لا ننقلب على أعقابنا كفارًا مرتدين وإلا {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ} فلا بد علينا أن نعلم أن سيدنا محمدًا ﷺ قضية ؛ قضية العبودية لله وحده.

أفضل صيغة لحمد الله تعالى.. أخبر النبي عن ثوابها وأجرها العظيم

لماذا لم يناد الله النبي محمد باسمه المجرد في القرآن؟ علي جمعة يوضح

وتابع في بيان كم مرة ذكر اسم محمد في القرآن وفي أي سورة: في سورة الأحزاب يقول ربنا تعالى: { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} لم يكن مَلِكًا من ملوك الدنيا ينقضي ملكه بموته، أو خليفة في الأرض، ولم يكن حاكمًا ولا قاضيًا فقط ؛ بل كان رسول من عند رب العالمين إلى العالمين {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} ، { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} فسيدنا محمد ﷺ رسالة، وختم للنبوة.

وفي سورة محمد {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ} فالقضية قضية قرآن، وكان خلقه القرآن ، وهو نور قد تلقى القرآن {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ} فإذا نظرنا إليه كان نورًا وسراجًا منيرًا، وإذا نظرنا إلى معجزة الرسالة كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض؛ يعلمنا بسنته كيف نطبق ذلك المطلق الذي تجاوز الزمان والمكان .. كيف نهتدي به في حياتنا اليومية، مع أهلنا وأنفسنا ومع الناس أجمعين؛ كافرهم ومؤمنهم .

وشدد في جوابه كم مرة ذكر اسم محمد في القران وفي أي سورة: في نهاية سورة الفتح يفتح الله علينا به ﷺ يقول الله جل في علاه: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ } نور يتلألأ في وجوه المسلمين يُنبئ عن صدق كتابهم .

سيدنا محمد ﷺ السيد الأجل قضية .. سيدنا محمد ﷺ رسالة .. سيدنا محمد ﷺ كتاب باقٍ إلى يوم الدين .. سيدنا محمد ﷺ أمة.. فسيدنا محمد ﷺ أمة تحمل قرآناً لتبليغ رسالة تشتمل على قضية.

كم مرة ذكر اسم محمد في القران كم مرة ذكر اسم محمد في القران وفي أي سورة علي جمعة هيئة كبار العلماء لمولد النبوي الشريف شهر ربيع الأول سورة الأحزاب سورة آل عمران ما هي السور التي ذكر فيها اسم النبي محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

تصاعد دخان كثيف.. سقوط صاروخ من غزة بمحيط مطار بن جوريون| فيديو

مش مقنع في الملعب | شوبير يوجّه نقدا لاذعا لنجم الأهلي

جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

موضوعات متعلقة

المسبعات الخضرية مكتوبة.. معناها وأفضل وقت لقراءاتها وثمارها

دعاء الاستغفار للوالدين المتوفيين.. أدركه بـ 20 كلمة لبرهما وإنزالهما الفردوس الأعلى

فأتوا بسورة من مثله.. هل وقع التحدي بالقرآن أم بأنه صدر من نبي أمي؟

كيف تحمى نفسك من وسوسة الشيطان؟.. آية وذكر ودعاء قرآني

الطبيب خالد القاضي لـ صدى البلد: رحلتي مع القرآن بدأت في الصغر.. وشرفت بأن أكون قارئًا معتمدًا من الحرمين

أفضل صيغة لحمد الله تعالى.. أخبر النبي عن ثوابها وأجرها العظيم

هل سبُّ الدين له تأثير على المتزوج.. ومتى تصبح الزوجة طالق ومُحرّمة عليك؟

لماذا لم يناد الله النبي محمد باسمه المجرد في القرآن؟ علي جمعة يوضح

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية كيم جين بيو

حظر زراعة الأعضاء من مصريين إلى أجانب عدا هذه الحالة طبقا للقانون

السيسي يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية توطين مكونات صناعة النقل والطاقة الخضراء

التضامن : رفع كفاءة 10 عنابر لإقامة أبناء المسنين بمؤسسة تنمية الأسرة بالمرج

وكيله حسم الأمر.. هل يرحل أوسوريو عن تدريب الزمالك؟

يوم تاريخي.. الصحة العالمية تمنح مصر شهادة كأول دولة خالية من فيرس “سي”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون مكياج.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها | شاهد

بالصور.. ختام مهرجان KCON في العاصمة الرياض

تحذير| 7 علامات خطيرة تشير لانخفاض فيتامين "ب 12" في الجسم

الفرق كبير.. شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل

فيديو

في الساق والكاحل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ