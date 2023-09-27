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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوي.. صور

الصوفية
الصوفية

يحرص المصريون على الاحتفاء بالمولد النبوي من خلال أفراح توارثوها جيلًا بعد جيل، ومن ذلك فقد اعتاد الشعب المصري بأن يقوم بتوزيع الأطعمة والمشروب بمحيط مساجد آل البيت خاصة في احتفالهم بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

الاحتفال بالمولد النبوي
ويرصد موقع صدى البلد الأجواء التي حرص عليها المصريون على خلقها بمحيط مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

أدعية المولد النبوي الشريف سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ بِجاهِ الْمُصْطَفي وَبِآلِهِ أهْلَ الصِدْقِ وَالوَفا  وَبَصَحْبِهِ الأبْرار الشُّرَفا كُنْ لَنا عَوناً ومُعِيناً ومُسْعِفاً وبَوِّئْنا مِنَ الجَنةِ قُصُوراً وغُرَفاً اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألكَ بِجاهِ النَّبي المُختارِ وَآلِهِ الأخيارِ أنْ تُكَفِرَ عَنَّا الذُّنُوبَ وَالأوْزار وَنَجِنا مِنْ جَميعِ الْمَخاوفِ والأخْطارِ وتَقَبَّلْ مِنَّا مَا قَدَّمنَاهُ مِنْ يَسيرِ أعْمالِنا فِي السِرِّ والإجْهارِ. اللهمّ افتح علينا أبواب رزقك الحلال، وارزقنا من واسع فضلك. اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك اللهمّ أيقظني على رزقٍ لم أتوقعه، وعلى خيرٍ لم أفكر به.

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