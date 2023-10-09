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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفد التيار الإصلاحي الحر.. تفاصيل

حملة المرشح عبدالفتاح
حملة المرشح عبدالفتاح السيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين، وفداً من التيار الإصلاحي الحر الذي ضم عددا من الأحزاب، وهي: حزب الإتحاد برئاسة رضا عبد الفتاح صقر، رئيس الحزب، وحزب الإصلاح والنهضة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس الحزب، وحزب مصر القومي برئاسة رئيس الحزب المستشار روفائيل بولس. 


ورحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الإنتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، بأعضاء وفد التيار الإصلاحي الحر، مشيدًا بمواقف التيار الداعمة للدولة وسرعة الاستجابة والمشاركة الفعّالة في المناسبات المختلفة فضلاً عن حضوره المتميز والمكثف في جلسات الحوار الوطني. 


ومن جانبه، أشاد وفد التيار الإصلاحي الحر بإنجازات الدولة المصرية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والحفاظ على أمن وأمان الدولة المصرية، وكذا الحراك السياسي الذي أحدثه الحوار الوطني والإصلاح السياسي والقرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي أحدثتها جائحة كورونا وأيضاً الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية.


كما أوضح الوفد أن توعية الشباب والمرأة من أهم أولويات الحزب في دعم وتأييد الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، بمختلف محافظات الجمهورية لما لهم من دور كبير وفعّال في بناء المجتمعات، مؤكدين أن لديهم قاعدة شعبية متنوعة من كافة الفئات في مختلف المحافظات ستعمل بكل جهدها من أجل دعم الحملة الرسمية للمرشح بالانتخابات الرئاسية 2024.

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