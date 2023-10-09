محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير بيرو تعزيز العلاقات المشتركة

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه، اليوم بمكتبه خوسيه خيسوس جييرمو بيتانكورت ريبيرا، سفير البيرو في القاهرة بصحبه وفد من سفارة بيرو، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين على كافة الأصعدة.

وفي بدايه اللقاء؛ رحب المحافظ بالسفير وأعرب عن سعادته باستقباله في الإسكندرية وأشاد بالعلاقات بين مصر والبيرو وخاصه أن لكل منها تاريخ طويل .

وأعرب السفير عن إعجابه بتاريخ مصر الطويل وأنهم في البيرو يدرسون بالمدارس عن الحضاره المصريه. وانه كان دائما معجب بالإسكندرية الأكبر ومدينه الاسكندريه وأضاف انه يعتبرها من أجمل مدن العالم، وأكد السفير على ذلك وخاصه ان بيرو تستورد المخصبات الزراعيه من مصر .

وأضاف المحافظ ان الاسكندريه هي أقدم سكندريات العالم وان بها أقدم شارع بالتاريخ وأنها مدينه عريقه غنيه بالتراث والآثار والثقافه. وأكد المحافظ علي العلاقات الطيبه بين مصر وبيرو وان علي الجانبين العمل علي تحسين هذه العلاقات وخاصة في مجال التجاره والاقتصاد .

وأشار المحافظ إلى أهمية زيارة وفد البيرو للغرفة التجارية وجمعيه رجال الأعمال في الإسكندرية لتحسين التبادل الاقتصادي والتجاري بين مصر وبيرو ولبحث فرص الاستثمار بين الدولتين .