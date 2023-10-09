نائب يطالب باستثناء شركات تكنولوجيا المعلومات من قرار إيقاف السحب بالدولار|تفاصيل

انتقد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، التعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليوم بشأن إيقاف السحب بالدولار من بطاقات الخصم المباشر وتعديلات سقف السحب من بطاقات الفيزا.

وأكد مصطفى أنه رغم كون تلك التعليمات مفهومة من وجهة النظر المالية والاقتصادية والمصرفية، إلا أن تلك التعليمات لها تأثيرات سلبية كبيرة جدا على قطاعات واسعة من الشركات الناشئة ولا سيما الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ بأن مثل تلك التعليمات لابد أن دراستها لكل القطاعات المتأثرة بشكل مسبق، مطالبا بضرورة استثناء الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الشركات التي يقوم عملها على خدمات دولية تتأثر بمثل تلك التعليمات سلبا وتفقد القدرة على دفع التزاماتها الهارجية.

وأشار مصطفى إلى أن العديد من الشركات الناشئة تفكر جديا في نقل نشاطها خارج مصر، في الوقت الذي يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا وتحديدا الشركات الناشئة في القلب منه، رأس الحربة في الاقتصاد الرقمي التي تسعى الدولة المصرية إلى دعمه وتنميته.