زاهي حواس يكشف أسرارا مدوية عما بداخل الهرم الأكبر

كشف زاهي حواس عالم المصريات، أسرارا جديدة عن الهرم الأكبر وتفاصيل الأهرامات وما داخلها، مشيرا إلى أن العمل يتم في هذا الأمر على قدم وساق بأحدث الوسائل الممكنة.



وأضاف زاهي حواس، في كلمة له خلال احتفالية وزارة الصحة المصرية بمناسبة تتويج مصر كأول دولة تنجح في القضاء علي فيروس سي، أن لازال حجرة الدفن الخاصة بخوفو داخل الهرم الأكبر، متابعا أن هناك فريقا آخر يعمل وفريق من اليابان وثالث من فرنسا لكشف أسرار الهرم.



وتابع زاهي حواس عالم المصريات، أن العمال الذين بنوا الأهرامات لكل فرد فيهم له حجرة بداخله.