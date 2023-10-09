تضامنا مع فلسطين.. رامي صبري يعلن تأجيل حفلته بالأردن

أعلن الفنان رامي صبري -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- تأجيل حفلته بالأردن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، بعد أن كان مقررا إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري.

وشارك رامي صبري بيان تأجيل حفلته بالأردن، وجاء نصه: «تعلن الشركة تأجيل حفل الفنان رامي صبري، والذي كان من المقرر تاريخها يوم 20/10 المقبل في أرض المعارض، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وسوف يتم استرداد مبالغ التذاكر».

تكريم رامي صبري

وعلى جانب آخر، تصدر الفنان رامي صبري، تريند مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقب تكريمه، كأول فنان مصري يحصد جائزة أفضل مطرب عربي لعام 2023، بأول مهرجان دولي بالعراق، برعاية ودعم مجلس الوزراء في البلد الشقيق.

جاء تكريم رامي صبري، ضمن فعاليات مهرجان العراق الدولي في دورته الأولى، والتي أقيمت في العاصمة بغداد، برئاسة المطربة العراقية شذا حسون، وشهد الحفل تكريم عدد كبير من نجوم الفن العربي في مختلف المجالات.

وحرص رامي صبري على حضور احتفالية المهرجان ببغداد، بترحاب وحب، ودعما لاستقرار وأمن العراق الشقيق، خاصة وأنه أول مطرب مصري يتم تكريمه بأول مهرجان دولي للعراق يدعمه مجلس الوزراء.