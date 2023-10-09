عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تضامنا مع فلسطين.. رامي صبري يعلن تأجيل حفلته بالأردن

رامي صبري
رامي صبري

أعلن الفنان رامي صبري -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- تأجيل حفلته بالأردن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، بعد أن كان مقررا إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري. 

وشارك رامي صبري بيان تأجيل حفلته بالأردن، وجاء نصه: «تعلن الشركة تأجيل حفل الفنان رامي صبري، والذي كان من المقرر تاريخها يوم 20/10 المقبل في أرض المعارض، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وسوف يتم استرداد مبالغ التذاكر».

 

تكريم رامي صبري 

وعلى جانب آخر، تصدر الفنان رامي صبري، تريند مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقب تكريمه، كأول فنان مصري يحصد جائزة أفضل مطرب عربي لعام 2023، بأول مهرجان دولي بالعراق، برعاية ودعم مجلس الوزراء في البلد الشقيق.

جاء تكريم رامي صبري، ضمن فعاليات مهرجان العراق الدولي في دورته الأولى، والتي أقيمت في العاصمة بغداد، برئاسة المطربة العراقية شذا حسون، وشهد الحفل تكريم عدد كبير من نجوم الفن العربي في مختلف المجالات.

وحرص رامي صبري على حضور احتفالية المهرجان ببغداد، بترحاب وحب، ودعما لاستقرار وأمن العراق الشقيق، خاصة وأنه أول مطرب مصري يتم تكريمه بأول مهرجان دولي للعراق يدعمه مجلس الوزراء.

رامي صبري الفنان رامي صبري الأردن فلسطين أعمال رامي صبري أغاني رامي صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

التدخل الفوري.. نداء عاجل من الرئيس الفلسطيني لـ الأمم المتحدة

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

بالصواريخ والهاون..حزب الله يقصف معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

أشرف زكي وسليمان عيد أول الحضور لعزاء محمد بطاوي | فيديو

واما يحيي حفلا غنائيا في جدة .. 13 أكتوبر

حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من جوري المغربية بعد شائعات الإيدز

تعب جامد.. ماذا شعر محمد بطاوي نجم مسرح مصر قبل وفاته المفاجئة

مي فاروق تحيي حفلا ضمن مهرجان الموسيقى العربية في 25 أكتوبر

نجوم الفن ينتفضون دعما لـ طوفان الأقصى.. كريم عبد العزيز: ربنا معاكم يا أبطال.. أحمد مكي: اللهم انصر إخواننا في فلسطين

بعد وفاته المفاجئة.. تصرّف حزين لأرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي

ترشيحاتنا

هيمشي وهيتحاكم| إبراهيم عيسى: نتنياهو يزيد الحرب ويجعلها مدمرة من أجل الحكم

شكرا.. رد عمرو موسى لاحتمالية دور إيران في الهجوم الفلسطيني ضد إسرائيل

بجهود أبنائها.. مدبولي: مصر حققت إنجازا طبيا بالقضاء على فيروس "سي"

موسيماني: هذه أسباب رحيلي عن الأهلي.. ولا يوجد صبر في النادي

عقوبة رادعة تنتظر المتهمين بتزوير توكيلات لصالح أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية

أحمد موسى يكرم أبطال شاركوا في حرب أكتوبر على الهواء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ