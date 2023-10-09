رئيس شعبة المستوردين يوجه رسالة للمواطنين ويكشف أسباب ارتفاع الأسعار.. فيديو

قال المهندس متي بشاي رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن قرارت الحكومة عن تخفيض الأسعار لمدة ٦ شهور وتعليق الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج ستخفف العبء عن كاهل الأسر في شراء ٧ مجموعات من السلع.

وأضاف في مداخلة عبر برنامج مصر جديده التي تقدمه الاعلامية انجي انور عبر فضائية اي تي سي أن تعليق الرسوم الجمركية على رسوم الإنتاج ستزيد المنافسة بين المصانع وتؤدي إلى هدوء الاسعار.

وناشد المواطنين عدم تخزين السلع وعدم الشراء بكميات كبيره مضيفا أن هناك وفرة في المنتجات وزيادة الطلب من المواطنين يؤدي إلى ارتفاع الأسعار .

في حالة الشكوى أو وجود مخالفات..

وأكد أنه يجب الرقابة الشعبية على المنتجات وفي حالة الشكوى أو وجود مخالفات في الأسعار من التجار الاتصال بجهاز حماية المستهلك او شكوى في وزارة التموين.