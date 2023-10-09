لو واجهتك مشكلة أثناء رحلتك بالقطارات.. السكة الحديد توفر هذه الأرقام للتواصل معها

تتيح هيئة سكك حديد مصر طرق للتواصل معها بشكل مباشر لتقديم الاستفسارات والمقترحات فضلا عن تقديم الشكاوى للهيئة.
وفي التقرير التالي نستعرض طرق التواصل مع هيئة السكك الحديدية بشكل مباشر :
أرقام تليفونات خدمة العملاء
الرقم الأرضي: 0225753555
موبايل: 01274422925
الخط الساخن: 15047
أرقام مخصصة للجمهور داخل القطار
ويمكن تلقي استفسارات وشكاوى ومقترحات جمهور الركاب المتواجدين داخل القطارات عبر الاتصال على 01220008806 أو 01220008807.
ويمكن للركاب التواصل من خلال صفحة هيئة سكك حديد مصر على «فيس بوك»، وشكاوى المواطنين.