البلوجر غادة شحاتة: أنا خريجة تمريض وسافرت السعودية سنتين

أثارت البلوجر غادة شحاتة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صوتها الخشن، حيث وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت الرجالي.

وردت غادة شحاتة على التعليقات المثارة حول طبيعة صوتها، خلال ظهورها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد، إن طريقة كلامها مختلفة عن نظيرتها من جنسها، كما أنها فتاة مختلفة وهذا الاختلاف اكسبها ثقة قوية، وجعلها تتحدث بصوت خشن.

وتابعت: «الطبع بيغلب التطبع، عادة ما يكون الكلام يشبه كلام الشباب، ولكن عندما يكون الكلام بصيغة المؤنث يبدو أمر غير مألوف لديها، وتكون هناك صعوبة التعامل بأسلوب المؤنث، موضحة ان الحياة العملية والاجتماعية كان لها دورا في التحدث بصيغة المذكر».

وأكدت غادة شحاتة، أنها منذ فترة الطفولة وهي تتعامل بصيغة المذكر، معقبة: «لا يوجد في كلامي تاء مؤنثة، الكلام أنا اللي بحدده بأسلوبي مينفعش حد يتجاوزه، الرجولة صفة تشمل الشباب والفتيات، مرتاحة بالشكل والأسلوب دا».

وأكملت: «أنا خريجة بكالوريوس تمريض، وسافرت السعودية سنتين اشتغلت هناك، كما أن البداية على السوشيال ميديا كانت على تطبيق «تيك توك»، وأول فيديو تم نشره حقق مشاهدات كبيرة».