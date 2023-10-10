النقل تستهدف استيعاب 13.5 مليون راكب يوميا بخطوط الجر الكهربائي بحلول 2030|تفاصيل

أوضحت وزارة النقل أنه في 2014 كان هناك عدد (2 خط مترو + مرحلة من الخط الثالث) بإجمالي طول 80 كم وبعدد محطات 64 محطة يعمل بها 106 قطار وتنقل 2.5 مليون راكب يومياً وتم تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا المجال باجمالي تكلفة 1100 مليار جنيه ليصبح في 2023 عدد ( 3 خطوط مترو – خط قطار كهربائي LRT - مونوريل شرق النيل ) بإجمالي طول 220 كم وبعدد محطات 123 محطة و 220 قطار تنقل 5 ملايين راكب يومياً.



وقالت وزارة النقل إنه مستهدف ومخطط في عام 2030 ( 5 خطوط مترو – قطار كهربائي – 2 خطوط مونوريل – شبكة قطار كهربائي سريع – مترو الإسكندرية – ترام الرمل ) بطول 2700 كم وبعدد 334 محطة و 672 قطار و13.5 مليون راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويا

مشيرة الى الخطين الأول والثاني في عام 2014 و 2023 حيث تم توريد 62 قطار جديد للخطين الأول والثاني للمترو وإعادة تأهيل 35 قطار بالخط الثانى ومن المخطط تطوير وإعادة تأهيل شامل للخطين تنتهي في 2030.



مستعرضة الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم وبعدد 34 محطة و81 قطار والذي ينقل 1.5 مليون راكب يومياً و تنفيذ الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كم وبعدد محطات 41 محطة وقطارات 23 قطار وينقل 1.5 مليون راكب يومياً مشيرا الى ورش خطوط المترو الخط الثاني ( ورشة شبرا ) في عام 2014 وورشة الخط الثالث بالسلام في 2023 ومشروع مترو إسكندرية بطول 21.7 كم وعدد 20 محطة وطاقة نقل 1.5 مليون راكب يومياً.

وأوضحت أن مشروع ترام الرمل بطول 13.2 كم وعدد محطات 24 محطة وطاقة نقل 300 الف راكب يومياً وكذلك مشروع الخط السادس للمترو بطول 34 كم وعدد محطات 26 محطة وبطاقة نقل 1,5 مليون راكب يومياً.



كما استعرضت شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وعدد 60 محطة 41 قطارا سريعا 94 قطارا إقليميا 40 قطار بضائع) ومشروع مونوريل شرق / غرب النيل 2023 باجمالي اطوال 100 كم بعدد 35 محطة وعدد 70 قطار بطاقة نقل 500 ألف راكب يوميا وكذلك مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بعدد 105 كم بعدد 19 محطة وعدد 30 قطار وبطاقة نقل مليون راكب يوميا

مشيرة الى منظومة النقل الجماعي صديق البيئة والمحطات التبادلية لإرساء مفهوم جديد لتعظيم النقل الجماعي من خلال ( إنشاء وسائل متطورة للنقل الجماعي بالجر الكهربائي ، إنشاء محطات تبادلية لتنفيذ فكرة النقل متعدد الوسائط ، تطبيق التذكرة الموحدة بجميع وسائل النقل الجماعي ).