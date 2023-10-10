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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني ووفد الكونجرس الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

ملك الاردن
ملك الاردن

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وفدًا يضم أعضاء في الكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور جوني إرنست.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في المنطقة، وعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وآليات تعزيزهما.

حضر اللقاء- طبقًا لبيان الديوان الملكي- نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأمريكية في عمان يائل لمبرت.

الخارجية وشؤون المغتربين الشراكة الاستراتيجية السفيرة الأمريكية العاهل الأردني الملك عبد الله

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