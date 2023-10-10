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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تظهر أثناء تناول الطعام.. علامة تشير إلى هذه الأمراض

صدى البلد

تعرف متلازمة التعرق المفرط أثناء أو بعد تناول الطعام عادةً، باسم "تعرق الطعام"، وهي حالة شائعة، وغالبًا ما تكون بسبب استجابة فسيولوجية طبيعية للجسم. 

ورغم ما سبق، إلا أنه في بعض الحالات النادرة، يمكن أن تكون تلك المتلازمة، مرتبطة ببعض الأمراض العصبية أو الأوعية الدموية، وإليك بعض الأمثلة على هذه الأمراض وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الشلل النصفي (Hemiplegia): يعد الشلل النصفي عبارة عن فقدان القدرة على التحرك أو الشعور في نصف الجسم. في بعض الحالات، يمكن أن يصاحب الشلل النصفي تعرق مفرط في الجانب المصاب من الوجه والجسم.

2. الشلل الجزئي (Paraplegia) أو الشلل الكلي (Quadriplegia): يشير الشلل الجزئي إلى فقدان القدرة على التحرك أو الشعور في الأطراف السفلية، في حين يشير الشلل الكلي إلى فقدان القدرة على التحرك أو الشعور في جميع الأطراف. في بعض الحالات، يمكن أن يترافق الشلل الجزئي أو الشلل الكلي مع تعرق مفرط.

3. الشلل العصبي الوجهي (Bell's palsy): يحدث الشلل العصبي الوجهي نتيجة لضرر في العصب الوجهي، مما يؤدي إلى فقدان القدرة على التحكم في عضلات الوجه. قد يصاحب الشلل العصبي الوجهي تعرق مفرط في الجانب المصاب من الوجه.

4. انقباض الأوعية الدموية الدماغية (Cerebral vasoconstriction): يمكن أن يحدث انقباض الأوعية الدموية في الدماغ نتيجة لتضيق الأوعية الدموية. قد يصاحب هذا الحالة تعرق مفرط وآلام الرأس.

يرجى ملاحظة أن هذه الأمراض العصبية والأوعية الدموية المذكورة هي نماذج وأمثلة فقط، ولا يعني وجود متلازمة التعرق المفرط أثناء أو بعد الطعام أن هناك بالضرورة وجود أي من هذه الأمراض. إذا كنت تعاني من تعرق مفرط وتشعر بالقلق، ينصح بمراجعة الطبيب لتقييم حالتك وتحديد السبب المحتمل واتخاذ الإجراءات المناسبة.

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