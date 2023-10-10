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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات بالآلاف في إسبانيا لوقف الحرب على غزة

مظاهرات في اسبانيا
مظاهرات في اسبانيا لوقف الحرب على غزة

تظاهر الآلاف من أبناء الجاليات العربية والفلسطينية، والأحزاب السياسية الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحركة الـ BDC ؛ تنديدا بالحرب والعدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة،  لليوم الثاني على التوالي، وبحشد ضخم. 

واحتشد المشاركون في المظاهرة، في الساحة المركزية “سول”، وسط العاصمة الإسبانية مدريد، وأمام مقر رئاسة الحكومة المحلية، رافعين الأعلام الفلسطينية، مرددين شعارات “الحرية لفلسطين” و"الدعوة لمقاطعة إسرائيل". 

وندد المتضامنون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال، وكيل الغرب وأميركا بمكيالين، متجاهلين الدم الفلسطيني المسفوح من قبل آلة الحرب الإسرائيلية.

الأحزاب السياسية الإعلام الفلسطيني الحرب الإسرائيلية العاصمة الإسبانية

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