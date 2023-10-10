كيف يكون بيتك أفضل البيوت؟.. الإفتاء: بـ 4 أمور حرص عليها النبي

يبحث كثيرون عن إجابة استفهام كيف يكون بيتك أفضل البيوت ؟، فالجميع يسعى للحصول على أفضل البيوت ، ولعل أسهل الطرق للوصول إلى هذا المراد يتمثل في نصوص السُنة النبوية وسيرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، الذي أرشدنا إلى كيف يكون بيتك أفضل البيوت وتعيش في الدنيا سعيدًا.

كيف يكون بيتك أفضل البيوت

قالت دار الإفتاء المصرية، عن كيف يكون بيتك أفضل البيوت ؟، إنه بحسب ما ورد بالأثر أن خير البيوت هو البيت الذي يمتلئ بأنوار هدي سيد المرسلين ، البيت الذي يحوي الشفقة والرحمة والتعاون ، منوهًا بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخيط الثوب ويُصلح نعله بيده.

أخلاق النبي في بيته

ورد عن أخلاق النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم في بيته أنه تعدُّ تصرفات المرء في بيته معياراً صادقاً للحكم على أخلاقه؛ فالبيت هو المكان الذي يتفاعل فيه الإنسان مع أسرته دون تكلّف، وأعظم مثال على الأخلاق الرفيعة في البيت هو النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ فقد سُئِلت عائشة زوجة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عن عمله في البيت، فقالت: (كان بَشَرًا مِن البَشَرِ؛ يَفْلي ثَوبَه، ويَحلُبُ شاتَه، ويَخدُمُ نَفْسَه)، إذ كان النبيّ مثالاً للتواضع؛ فيخدم نفسه، ويخدم أهله، وإذا سمع الأذان، خرج إلى الصلاة.

تعامل النبي مع زوجاته

تثبتُ كتب السيرة النبوية كثيراً من المواقف في تعامل النبي عليه السلام مع زوجاته؛ حيث كان لهنّ نِعمَ الزّوج من خلال المعاملة الحسنة معهنّ، ومن هذه المواقف: