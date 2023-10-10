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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجة جفاف حادة تضرب منطقة الأمازون في البرازيل|شاهد

أرشيفية
أرشيفية

تعاني منطقة الأمازون في البرازيل من موجة جفاف قاسية أدت إلى تراجع حاد في منسوب المياه في الأنهار، مما يؤثر بشكل كبير على قطاع  السياحة في المنطقة، الذي يعتمد بشكل رئيسي على الأنهار والبحيرات. 

وفي مدينة ماناوس على سبيل المثال، أدى انحسار المياه في نهر تاروما إلى أن تصبح المطاعم العائمة، التي عادة ما تكون محاطة بالماء، وسط أرض قاحلة وجافة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.


ويؤثر الجفاف على مئات آلاف البشر والحيوانات البرية في الأمازون، فيما يتوقع الخبراء بأن تستمر موجة الجفاف حتى 2024.
 

الأمازون البرازيل جفاف الحيوانات البرية توك شو صدى البلد

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