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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأحدث سمارت ووتش تسحق Apple Watch ب 600 جنيه فقط

أحدث سمارت ووتش تسحق
أحدث سمارت ووتش تسحق Apple Watch ب 600 جنيه

أطلقت شركة Ambrane، وهي شركة هندية لتصنيع الإلكترونيات، ساعة ذكية جديدة تسمى Ambrane Fyre. يأتي الإطلاق بعد يومين من إطلاق ساعة Ambrane Marble الذكية. تتميز الساعة الذكية بتصميم يشبه تصميم Apple Watch مع زجاج منحني 2.5D وزر جانبي لسهولة التنقل. 

 

مواصفات ساعة Ambrane Fyre الذكية

 

تتميز ساعة Ambrane Fyre الذكية بشاشة AMOLED بقياس 2.04 بوصة مع شاشة زجاجية منحنية، وتوفر دقة 368 × 448 بكسل. يأتي بأربعة ألوان وله أحزمة قابلة للتعديل للراحة. تتضمن الشاشة ميزة Always-On-Display وتصل إلى مستوى سطوع 800 شمعة.

توفر الساعة الذكية أكثر من 100 وضع رياضي ووجوه ساعات قابلة للتخصيص. تتميز بمقاومة الماء والغبار IP67، والمساعدة الصوتية، وتحديثات الطقس، والكاميرا، وأدوات التحكم في الموسيقى، والآلة الحاسبة، والمنبه للاستيقاظ، وتتبع وقت الشاشة، وخدمات تحديد موقع هاتفك وساعتك.

أحدث سمارت ووتش تسحق Apple Watch ب 600 جنيه فقط

من حيث الاتصال، فهي مزودة بتقنية Bluetooth 5.2 وتدعم مكالمات Bluetooth مع ميكروفونات مدمجة. يوفر عمر بطارية يصل إلى 5 أيام. تشمل الميزات الصحية مراقبة معدل ضربات القلب وقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2 في الوقت الفعلي، وتدريب التنفس، وتحليل النوم، وتنبيهات معدل ضربات القلب. متوافق مع Google Fit و Apple Health.

 

السعر والتوافر

 

يبلغ سعر ساعة Ambrane Fyre الذكية 24 دولارًا أمريكيًا، ولكنها تُباع حاليًا مقابل 19 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 600 جنيه مصري تقريبا) على Flipkart.

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