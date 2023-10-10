السنهوري: مصر أصبحت نموذجا عالميا بعد نجاحها في القضاء على فيروس سي

أكد الكاتب الصحفي عادل السنهوري، أن مصر كانت مصنفة من ضمن الدول التي تعاني من فيروس سي، ولكن بفضل جهود القيادة السياسية نجحت الدولة في القضاء على فيروس سي، وحصلت على إشادات عالمية كبيرة في مكافحة المرض.

وقال عادل السنهوري، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “هند النعساني”، أنه كان هناك حسن تخطيط من الأرادة السياسية، من خلال حملة القضاء على فيروس سي وتعد نموذجية في القضاء على المرض.

ساهم في الشفاء

وتابع الكاتب الصحفي عادل السنهوري، أن مصر أصبحت نموذج عالمي في القضاء على المرض، مؤكدا أن دول العالم ستستلهم التجربة المصرية في القضاء على المرض، خاصة ان مصر وفرت العلاج وساهم في الشفاء.