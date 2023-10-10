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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لاعبة منتخب مصر للتايكوندو: اشتغلت على نفسي حتى أحصل على مركز أول

نيفين صالح، لاعبة
نيفين صالح، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو

حكت نيفين صالح، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، كيف حصدت المركز الأول وذهبية البطولة العربية للتايكوندو.

وأضافت نيفين صالح، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنها كانت تدخل الكثير من بطولات الجمهورية منذ عام 2013 حتي 2021، موضحة: “أتت فترة حدث لي حالة من اليأس لاني لم أكن أخذ مراكز كثيرة”.

وتابعت نيفين صالح، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو: “منذ عام 2019 وأنا مقررة أني سأخذ المركز الأول، وبالفعل حصلت على بطولة الجمهورية لأول مرة عام 2021 وربنا كرمني، ثم بدأت العمل على نفسي بعد ذلك”.

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