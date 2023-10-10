رد قوي من الحكومة على الشائعات.. محلل اقتصادي يعلق على قرار خفض أسعار السلع

أكد أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الحكومة قامت بعمل رد قوي على الشائعات التي كان يتم إطلاقها بأنها تتراخى في ملف الأسعار، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اتخذ قرار بخفض أسعار السلع ما بين 15% إلى 25%.

وقال أحمد أبو علي، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم مع زيادة التضخم أثرت على مصر، مما ساهم في رفع الأسعار،

منع التلاعب

وتابع الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الحكومة تتعامل بحرص مع كافة المشكلات، وحريصة على المواطن المصري بشكل أساسي، مؤكدا أن أسعار السلع ستكون مكتوبة عليها، مما سيمنع التلاعب في الأسعار من قبل التجار.