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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تنظم قافلة طبية لطلاب المدارس الابتدائية بقرية كفر عابد

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت جامعة بنها، قافلة طبية بالمدرسة الابتدائية بقرية كفر عابد بمركز طوخ وذلك في إطار مبادرة "احنا معاك "، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإبصار.


وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس  جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية.


وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف عن 1105 طلاب كما تم إجراء كشف نظارة لعدد 94 طالب بالمدرسة ، وتحويل 19 حالة أخرى للعلاج برمد المستشفى الجامعي.

 


الجدير بالذكر أن مبادرة "احنا معاك" أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بمشاركة 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال ، وجارى تنظيمها فى باقى القرى حيث تستمر لمدة 3 شهور.


وتشمل المبادرة رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالى القرية، بالإضافة الى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.

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