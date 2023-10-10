محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والجزائر بالإمارات

انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء في المعسكر المقام بمدينة العين استعدادا لوديتي زامبيا و الجزائر المقرر اقامتهما يومي ١٢ و ١٦ اكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.



وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول أمس باستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر .

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في الدوري بتدريبات خفيفة، كما شهد المران بعض الجمل الفنية و تقسيمة في نهاية التدريب.

وتواجد في مران منتخب مصر عامر حسين عضو إتحاد الكرة و رئيس البعثة، و حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر الأول.