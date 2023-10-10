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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10 قوافل.. فحص وعلاج 1089 مريضاً بالمجان في كفر الشيخ| صور

قوافل طبية
قوافل طبية

شهد مستشفى جامعة كفر الشيخ، تنظيم قافلة طبية؛ لإجراء الكشف الطبي المجاني، وتقديم الأدوية مجاناً للمترددين، ضمن التحالف الوطني، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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أعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، عن تنظيم الأورمان بكفر الشيخ قافلة طبية بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ، ليصبح عدد القوافل خلال شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 10 قوافل علاجية، وجرى الكشف خلال الـ 10 قوافل على 1089 مريضاً.

وأضاف درغام، أن القرى والمراكز المستفيدة هي: كفر المرابعين  وكفر كنيسة وقرية المرابعين مركز كفر الشيخ، وقرية السيد البدوى وقرية 1 و2 مركز مطوبس، وقرية دحروج وقرية عميرة، وقرية النجار ودسوق المدينة مركز دسوق، تحت مظلة التحالف الوطني.

وجرى الكشف وعمل جميع الأشعة والتحاليل ونقل الحالات ذهاباً وإياباً على نفقة جمعية الأورمان.

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