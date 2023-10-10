بطن الحوت والبيت بيتى .. 3 أعمال جديدة على منصة شاهد

تستعد منصة شاهد الرقمية لطرح 3 مسلسلات جديدة، ضمن موسم شتاء 2023

وتقدم المنصة عملا من أعمالها الأصلية، وأجزاء جديدة من عملين كانا قد حققا نجاحًا كبيرًا وقت عرضهما.

مسلسل عنبر ٦

أعلنت منصة شاهد موعد عرض مسلسل عنبر 6 الجزء 2 يوم الخميس المقبل 12 أكتوبر 2023 .

ويتكون المسلسل من 12 حلقة وتدور قصة المسلسل حول مجموعة من السجينات في سجن واحد ويتعرضن للكثير منالأحداث والمشاكل داخل السجن.

وتعد قصة مسلسل عنبر 6 مستوحاة من أحداث حقيقية لثلاث نساء مميزات يواجهن تحديات العالم الخفي وراء جدران أحد السجون في عنبر ستّة.

مسلسل عنبر 6 من بطولة صبا مبارك وأيتن عامر وفاطمة الصفي وجومانا كريم ونايف الظفيري ورانيا عيسى ورنين مطر وإيلي متري وناتاشا شوفاني وسلوى محمد على، معالجة درامية لهانى سرحان ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مى سعيد، وإخراج على العلي.

البيت بيتى 2

يواصل صناع مسلسل "البيت بيتى" الجزء الثاني التصوير استعدادا للعرض على منصة شاهدة بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا بعد عرضه نهاية العام الماضي على منصة شاهد.

"البيت بيتي" تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبدالعزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

وتصدّر الجزء الاول من مسلسل «البيت بيتي» التريند طوال فترة عرضه، وشارك في بطولته الفنانون كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

بطن الحوت

يواصل صناع مسلسل “بطن الحوت ”تصوير مشاهدهم الأخيرة بالمسلسل استعدادا لعرضه قريبا على منصة شاهد.

طرحت منصة "شاهد" البوستر الرسمي لمسلسل "بطن الحوت"، بطولة الفنان محمد فراج.

وكتبت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد :"شاب أراد دائما أن يعيش في سلام تدفعه الظروف لإدارة أخطر إمبراطوريةلتجارة المخدرات ، فى المسلسل الدرامى الجديد بطن الحوت .. قريبا".

مسلسل “بطن الحوت” من إخراج أحمد فوزي، ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبدالعزيز مخيون، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.