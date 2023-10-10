إنجازات 10 سنوات.. إنشاء 332 مدرسة بـ1.8 مليار جنيه في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ خلال السنوات الـ 10 الماضية، نهضة كبرى في نوعية المدارس التي جرى إنشاؤها بمحافظة كفر الشيخ، إضافة لإنشاء مدارس بقرى لم تشهدها القرى من قبل، وظل الأطفال والطلاب يعانون لسنوات عدة من الانتقال من قرية تابعة لقرية أم أو لمدينة، لتلقي تعليمهم، إضافة لإنشاء مدارس تتوافق نوعية التعليم بها مع متطلبات العصر، ومع المهن التي يعمل بها أهالي المحافظة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شهد قطاع التعليم بكفر الشيخ خلال الـ 10 سنوات نهضة كبيرة لم يسبق لها مثيل، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء المدارس المتعددة لخفض كثافة الفصول والتي وصلت في بعض المدارس لـ 25 طالباً وطالبة، وفي أماكن أخرى وصلت لـ 48 طالباً وطالبة بعد أن كانت كثافة الفصول تصل لـ 70 طالباً وطالبة وخاصة في المرحلة الأساسية، فتم إنشاء 332 مدرسة تضم 4497 فصلاً بتكلفة إجمالية مليار و800 ألف جنيه، على مدار 10 سنوات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في عام 2015 تم إنشاء 14 مدرسة تضم 135 فصلاً، وفي عام 2016 تم إنشاء 31 مدرسة، تضم 327 فصلاً، وفي عام 2017 تم إنشاء 19 مدرسة، تضم 272 فصلاً، وفي عام 2018 تم إنشاء 75 مدرسة تضم 1042 فصلاً، وعام 2019 تم إنشاء 30 مدرسة تضم 368 فصلاً، وفي عام 2020 تم إنشاء 44 مدرسة، تضم 633 فصلا، وفي عام 2021 تم إنشاء 29 مدرسة، تضم 462 فصلاً، وفي عام 2022 تم إنشاء 57 مدرسة تضم 775 فصلاً، وفي عام 2023م تم إنشاء 33 مدرسة، تضم 465 فصلاً.

وأكدمحافظ كفر الشيخ، أنه تم إنشاء 62 مدرسة بقرى حياة كريمة بمطوبس، تضم 651 فصلاً، فتم إنشاء 5 مدارس جديدة، و38 مدرسة تطوير ورفع كفاءة، ومدرسة إحلال جزئي، و4 مدارس إحلال كلي، و3 مدارس توسعة و3 مدارس وإحلال كلي وصيانة، ومدرستين إحلال جزئي وصيانة، و7 مدارس توسعة وصيانة، وعقب إنشاء تلك المدارس،أصبحت متوسطة كثافة الفصول ل 48 طالب وطالبة.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن عدد المدارس والمشروعات التي تم إنشاؤها بقرى مركز مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 62 مدرسة، تضم 651 فصلاً، فتم إنشاء 5 مدارس جديدة وتطوير ورفع كفاءة 38 مدرسة، وإحلال جزئي مدرسة، وإحلال كلي 3 مدارس، وتوسعة لمدرستين، وإحلال كلي وصيانة 3 مدارس، وإحلال جزئي وصيانة مدرستين، وتوسعة وصيانة 7 مدارس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال السنوات الـ 10 تم إنشاء عدد من المدارس النوعية والتي تختلف في نوعية التعليم التي تقدمها، فتم إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بإبشان، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، والمدرسة الحكومية والدولية للغات، الواقعة على رافد الطريق الدولي الساحلي " كفر الشيخ طنطا"، إضافة للمدرسة الصناعية النسيجية بفوة، لإحياء صناعة السجاد والجوبلان والكليم، واستحداث أقسام جديدة بالمدارس الصناعية، لتتواكب مع المهن التي يعمل بها أهالي المحافظة، ومنها قسم للاستزراع السمكي بقلين وبعدد من المدارس الصناعية، بالإضافة لقسم للتعدين، لتأهيل الطلاب للعمل في مجال التعدين، كما تمكنت مديرية التربية والتعليم خلال تلك السنوات من تنفيذ 890 دورة تدريبية للمعلمين في كافة الأقسام والمواد الدراسية، بتدريب 51 ألف و881 معلما.

ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح 16 مدرسة بعدد من قرى محافظة كفر الشيخ، لتقليل الكثافة بالفصول، ولتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب، خاصة عقب استلام المعلمين عملهم ضمن الـ 30 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام المقبلة، ونصيب كفر الشيخ خلال مسابقتين أكثر من 1900 معلم ومعلمة.

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