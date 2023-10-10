محافظ الوادي الجديد: إلزام أصحاب المشروعات الاستثمارية بتقديم خطة زمنية مسبقا

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إلزام جميع مشروعات الاستثمار القادمة بتقديم خطة زمنية بالتنفيذ قبل استلام الأرض، وفي حال عدم الالتزام بها يتم سحب الأرض وتكليف قطاع الري بإعداد خريطة بالإحداثيات للأماكن والمساحات المحظور حفر آبار بها والتنسيق مع الري بشأن حفر الآبار بالأراضي التي تم استلامها، شرط أن تكون المساحات صغيرة (أقل من 200 فدان)، أما المساحات الكبيرة يتم استبدالها خاصةً في بعض مناطق الخارجة وباريس.



جاء ذلك، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث قرر المحافظ حظر ووقف استخدام حظائر الماشية بأراضي الصندوق المؤجرة داخل الحيز العمراني، ومنح أرض أخرى بمقابل خارج الحيز، أو يتولى الصندوق بناء حظائر تراعي اشتراطات الأمن والسلامة؛ تفاديًا لخطر الحرائق.



ووجه المحافظ بمراجعة جميع مساحات مشروعات الاستثمار بنظام GPS؛ لحصر الزيادة أو النقص، ويتم البيع للمستثمر بالثمن في حال الزيادة، وتعويضه بالبدل في حال النقص وبالنسبة لحالات طلب رد وإعادة الأراضي، يتم الموافقة على إعادة الأراضي للصندوق، مع سداد قيمة الأرض المستقطعة والمستردة عن الفترة الماضية وإدراج جميع الأراضي التي لم تقم بسداد مستحقات الدولة ضمن التعديات، لاتخاذ إجراءات الإزالة والسحب.