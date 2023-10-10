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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد المشروعات المنفذة بالمقر الجديد بالكيلو 10

رئيس جامعة الوادي
رئيس جامعة الوادي الجديد

واصل الأستاذ الدكتور  عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد جولاته التفقدية للإنشاءات الجديدة بالمقر الجديد للجامعة، بالكيلو 10 للوقوف علي معدلات الإنجاز الفعلية، حيث تفقد مقر مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة.

 رافقه فى الجولة مدير عام الشئون الهندسية وعدد من مهندسي الإدارة.

 
وأكد طنطاوى  أن ما يشهده مقر الجامعة الجديد من إنشاءات فإنما يعكس قدر الاهتمام الذي توليه القيادة  السياسية للجامعات الحكومية، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية.

أوضح رئيس جامعة الوادي الجديد أن إدارة الجامعة تحرص علي تنفيذ جولات تفقدية بصورة مستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ بالإنشاءات الجديدة، وذلك تمهيداً لاستلامها حسب الجدول الزمني المقرر لكلاً منها، وذلك لبدء العمل بها عقب الانتهاء من تجهيزها.

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وخلال جولته وجه رئيس الجامعة للشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من التنفيذ وإتباع التجهيزات التي تتلاءم مع طبيعة كل مبنى كلاً حسب تخصصه، والالتزام بجودة التنفيذ طبقاً للمواصفات ، وخلال جولته تفقد رئيس الجامعة مبني كلية الهندسة الجديد ، بالإضافة إلى تفقد إنشاءات كلية الطب البيطري ومزارع النخيل والصوب الزراعية.

الأستاذ الدكتور إدارة الجامعة اهتمام الانتهاء الحكومية السياسية الطب تطوير المنظومة تعليم ذوي الإعاقة

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