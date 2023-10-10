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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة توفر منح للطلاب.. وكلية التجارة تحدد الطلاب المستفيدين منها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عميد تجارة القاهرة :

كلية التجارة هي الرائدة في الشرق الأوسط في مجال العلوم الاكتوارية

برنامج العلوم الاكتوارية يوفر فرص عمل للخريجين بمجرد التخرج

 

يبحث طلاب الجامعات عن المنح الدراسية التى يمكن الحصول عليها بالبرامج المختلفه وذلك للالتحاق بما يحتاجه سوق العمل . 

من جانبه ، أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، تفاصيل برنامج العلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة والذي يمنح درجة البكالوريوس في العلوم الاكتوارية، ويعد أحد برامج الساعات المعتمدة الجديدة ويمكن لأي طالب تم ترشيحه من مكتب التنسيق لإحدى كليات التجارة الحكومية التقدم والالتحاق بالبرنامج.

وقال شحاته إن كلية التجارة هي الرائدة في الشرق الأوسط في مجال العلوم الاكتوارية، كما أن البرنامج حاصل على الاعتماد المحلي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد مما يتيح فرصة للحصول على فرص توظيف متميزة في مجالات متعددة تشمل القطاع المصرفي وغير المصرفي وإدارة الأخطار وغيرها.

وأشار إلى أن البرنامج يتميز بقبول عدد قليل يساعد علي التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة الدارسين بالبرنامج مما يمكّن من الحصول على أعلى جودة تعليم و فرص توظيف متعددة.

وأوضح أنه يمكن للطلاب الراغبين في التقدم معرفة إجراءات وشروط التقديم في برنامج العلوم الاكتواريه العام الجامعي 2023-2024 عبر الرابط التالي:
https://drive.google.com/.../1goFch6u0E_3L2zu2eeY.../view...

 أما رابط التسجيل في منحة أوائل الثانوية العامة لبرنامج العلوم الاكتواريه العام الجامعي 2023-2024 فهو كالتالي: 
http://lecture.foc.cu.edu.eg/studentDataMostagadinAwael.


كما أكد على استمرار فتح باب التقدم ببرنامج العلوم الاكتوارية بالكلية، وذلك لطلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب الشعبة الرياضية، موضحًا أن هذا البرنامج متاح فقط بكلية التجارة جامعة القاهرة.

وأوضح أن كل طالب مرصود له 120 ألف جنيها قيمة المنحة للدراسة طوال ال 4 سنوات، من خلال شركات التأمين ، مؤكدا أن الهدف من البرنامج سد العجز فى هذا التخصص وايجاد خريجين على علم ببرنامج العلوم الاكتوارية، ويوفر فرص عمل للخريجين بمجرد التخرج.

وأشار عميد كلية التجارة إلى أن وظيفة خبير اكتوارى أصبحت وظيفة هامة ومطلوبة فى سوق العمل وبها ندره فى السوق المصرى، وأن هؤلاء الطلاب سيحظون باهتمام هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين وشركات التأمين أثناء الدراسة بما يمكنهم من الحصول على وظائف هامة بمجرد التخرج.

واكمل الدكتور جمال شحاتة فى تصريحاته، أن معايير المفاضلة فى الاختيار للحصول على المنحة مجموع الثانوية العامة وإجادة اللغة الإنجليزية واجتياز امتحان رياضة واللغة وسيتم التواصل مع الكلية لمعرفة كيفية التقدم لهذه المنح.
 وذكر عميد كلية التجارة أن خريجي البرنامج يحصلون على فرص عمل في شركات تأمينات الحياة والاستثمار والتأمينات العامة والبنوك وإدارة الأخطار وشركات الأوراق المالية والتأمين الصحي والبورصة والمعاشات.

فى نفس السياق ، أعلن الدكتور جمال شحاته عميد التجارة ، تعليمات هامة لطلاب الفرقة الثالثة و الرابعة لائجة جديدة . 

وقال الدكتور جمال شحاته ، يستطيع الطالب تعديل تخصصك من خلال التقدم إلى شئون الطلاب وذلك لطلاب المستوى الثالث و المستوى الرابع لائحة جديدة و المستوى الرابع لائحه قديمة. 

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على الجانب الأخر ، أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر لمتابعة سير العملية التعليمية والتي انطلقت الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023 - 2024.

واطمئن الدكتور الخشت، خلال جولته على انتظام الدراسة بالقاعات والتي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما اطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات.

ورحب الدكتور محمد الخشت، بالطلاب الجدد ووجه لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، وانتمائهم لجامعة القاهرة الدولية التي تعد علامة مميزة ونقلة نوعية في مجال التعليم العالي في مصر، كما استمع لمقترحاتهم وطلباتهم ووعدهم بالاستجابة الفورية.

كلية التجارة بجامعة القاهرة جامعة القاهرة برنامج العلوم الاكتوارية للخريجين فرص عمل الدكتور جمال شحاته

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