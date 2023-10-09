عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التزييف والتزوير في المخطوط العربي.. ورشة تدريبية لـ مركز دراسات التراث العلمي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز دراسات التراث العلمي بمشاركة كلية العلوم جامعة القاهرة، عن ورشة تدريبية بعنوان:
"التزييف والتزوير في المخطوط العربي"، والتي ستقام في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2023، في مقر كلية العلوم بجامعة القاهرة، مدرج 7. 
 

وتشمل محاور الورشة، ما يلي:

1- التوثيق ومصادره .
2- مفهوم التصحيف والتحريف ومدلولاته .
3- التزييف والتقليد والتزوير؛ اختلافات وحالات.
4- الشطب والتغيير بين الصحة والتزوير.
5- التحقق من صحة العنوان ونسبته لمؤلفه.
6- آثار التزييف السلبية على الثقافة العامة .
7- كشف تزوير الكتابات والأختام والتملكات في الوثائق والمخطوطات . 
8- جلسة تطبيقية لأمثلة التزوير في المخطوط العربي .


وتستهدف الدورة، طلبة كليات الآداب، طلبة كليات الآثار، الباحثين والمهتمين بقضايا المخطوط والتراث، العاملين في المؤسسات البحثية المعنية بالتراث والمخطوط، باحثي الدراسات العليا.
 

وتشمل الدورة التدريبية مجموعة من المحاضرات والورش العملية.
 

ويحصل المشاركون في الدورة على شهادة إتمام الدورة التدريبية.

قيمة الاشتراك في الدورة، محددة وفقا للفئات التالية:
- المنتسبون إلى جامعة القاهرة  300 جنيه مصري.
- المتقدمون من داخل جمهورية مصر العربية 500 جنيه مصري.
- من خارج مصر والحضور عن بعد : 1000 ج مصري .

للتسجيل في الدورة ومزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مركز دراسات التراث العلمي بجامعة القاهرة:

تليفون وواتس:
01159802322
01156105826

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

بيان عاجل من حماس بشأن إرسال الولايات المتحدة أسلحة لـ إسرائيل

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

بعد إصابة إمام عاشور.. ضياء السيد يهاجم كولر بسبب محمد طاهر

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

البنك الأهلي يعلن قرارا ناريا بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة توجه بالتواصل مع الدفاع المدني للسيطرة على حريق للمخلفات الزراعية ببلبيس

بإجمالي 40 مليون وحدة.. جوجل تحقق مبيعات هائلة من هواتف Google Pixel

مرسيدس AMG GT63 S E موديل 2024 بمظهر جديد.. كم سعرها؟

دعاء الاستغفار للوالدين المتوفيين.. أدركه بـ 20 كلمة لبرهما وإنزالهما الفردوس الأعلى

بعد ضرب إسرائيل.. الولايات المتحدة تعلن إرسال مقاتلات خطيرة للمنطقة لردع إيران

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن حشد 100 ألف جندي من قوات الاحتياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمريض السرطان.. لا تستغنى عن تناول القشطة لهذه الاسباب

17 فائدة لتناول حبة من فاكهة الكاكا

بالاحمر النارى.. ايه سماحة تثير الجدل باطلالة ملفتة

خدم سحريين.. العثور على صندوق غامض داخل مقبرة فرعونية

فيديو

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ