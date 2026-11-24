أعلن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة قائمة اللاعبين استعدادًا لمواجهة بتروجت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على استاد غزل المحلة.

وضمت القائمة 24 لاعبًا، هم:

عامر عامر، محمد كوكو، أحمد النفراوي، أحمد جمال، فارس نشاط، أحمد شوشة، عبد الفتاح شتا، أحمد العش، مصطفى أوفا، يحيى زكريا، بسام وليد، موري توريه.

معاذ عبد السلام، يوسف حسن، عبد الرحمن عماد، عبد الرحمن شيكا، أحمد ياسر، رشاد العرفاوي، أحمد عثمان، محمد أشرف، عبده يحيى، سالم إكباد، حازم العسكري، عمرو جمعة.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء 25 نوفمبر، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز



