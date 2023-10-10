طوفان الأقصى.. تحذير عاجل من الخارجية البريطانية لرعاياها بعدم السفر إلى لبنان

حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها من السفر الي لبنان حفاظا على حياتهم، نظرا لتدهور الأوضاع وعدم الأمان في الوقت الراهن هناك.

ووفقا لما نشرته وزارة الخارجية البريطانية: تحديث بشأن السفر إلى لبنان، حيث تنصح وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بالسفر إلى لبنان فقط عند الضرورة وعدم الذهاب إلى بعض المناطق في جنوب لبنان".

وأفادت صحيفة ليبانون نيوز بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أطلق صباح اليوم 10 قذائف ضوئية في أجواء بلدة ‎ميس الجبل الحدودية مع لبنان.

وأشارت الصحيفة ذاتها ، إلى أن طائرات العدو المسيّرة تحلّق بشكل متواصل على طول الحدود مع لبنان .

وفي جهة أخرى، قامت طائرات مجهولة باستهداف عدد من المواقع في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية.