تنفيذ 5328 وحدة سكنية بمشروع سكن كل المصريين في القاهرة الجديدة

أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه جار تنفيذ محور "سكن كل المصريين" بالمدينة بعدد 222 عمارة سكنية بالتجمع الثالث بالمدينة بإجمالي عدد 5328 وحدة سكنية ومساحات 90 و 120 متر.

وأوضح الغيطي، أن التنفيذ يتم بإشراف جهاز المدينة، وذلك ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين، لافتا أنه تم انجاز ما يقرب من 65% من حجم المشروع.

جاء ذلك خلال جولة اليوم قام بها رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة على مشروع محور سكن كل المصريين للوقوف على أخر مستجدات تنفيذ المشروع، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.

وتابع رئيس الجهاز المرور على مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من أعمال اللاند سكيب أعمال الطرق والزراعه بالمنطقة كما تابع أعمال الطرق بحى جاردينيا بالتجمع الثالث.