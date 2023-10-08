الاسكان تطرح شقق للمواطنين محدودي الدخل في 10 مدن جديدة

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن موعد طرح الإعلان السابع عشر، لمشروع الإسكان الاجتماعي تحت عنوان "سكن كل المصريين 4" الذى يتضمن نحو 85 ألف وحدة سكنية، موضحة أنه من المقرر طرح الإعلان خلال شهرين من الان.

موعد طرح الإعلان السابع عشر

وأكدت مى عبد الحميد، أنه من المقرر طرح إعلان تكميلى يتضمن نحو 85 ألف وحدة سكنية للحجز لمحدودى الدخل فى نحو 10 مدن جديدة، أبرزهم مدينة أكتوبر الجديدة، وذلك للمواطنين خارج الأولوية من الإعلان السابق.

سكن كل المصريين

و من المتوقع أن يتم طرح الوحدات الجديدة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من الان، وجارى حصر الأراضى المقرر تنفيذ الوحدات السكنية عليها.

شقق الإسكان الاجتماعي

وأعلنت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، عن بدء إرسال رسائل نصية للمتقدمين للإعلان الأخير " سكن كل المصريين 3" خلال اسبوعين وذلك للتوجه لمكاتب البريد لسداد الأقساط ربع السنوية".

