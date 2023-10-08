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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاسكان تطرح شقق للمواطنين محدودي الدخل في 10 مدن جديدة

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن موعد طرح الإعلان السابع عشر، لمشروع الإسكان الاجتماعي تحت عنوان "سكن كل المصريين 4" الذى يتضمن نحو 85 ألف وحدة سكنية، موضحة أنه من المقرر طرح الإعلان خلال شهرين من الان.

موعد طرح الإعلان السابع عشر

وأكدت مى عبد الحميد، أنه من المقرر طرح إعلان تكميلى يتضمن نحو 85 ألف وحدة سكنية للحجز لمحدودى الدخل فى نحو 10 مدن جديدة، أبرزهم مدينة أكتوبر الجديدة، وذلك للمواطنين خارج الأولوية من الإعلان السابق.

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عاجل | الإسكان تكشف موعد طرح 85 ألف وحدة ضمن مشروع سكن كل المصريين

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وزير الإسكان يوجه بتشكيل فرق عمل على مدار اليوم لمتابعة مشروعات العلمين الجديدة

سكن كل المصريين

و من المتوقع أن يتم طرح الوحدات الجديدة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من الان، وجارى حصر الأراضى المقرر تنفيذ الوحدات السكنية عليها.

شقق الإسكان الاجتماعي

وأعلنت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، عن بدء إرسال رسائل نصية للمتقدمين للإعلان الأخير " سكن كل المصريين 3" خلال اسبوعين وذلك للتوجه لمكاتب البريد لسداد الأقساط ربع السنوية".
 

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