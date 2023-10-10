حاسبات عين شمس: نسبة تعيين خريجي الكلية تصل إلى 100٪

افتتح الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية والدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية الحاسبات والمعلومات للعام الجامعي 2023/2024.

[[system- code: ad: autoads]]



وخلال الحفل الذي نظمه اتحاد طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية، نقل د. ممدوح عبد العليم تحيات د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة وأن د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة للطلاب، مهنئا الطلاب بالتحاقهم بواحدة من أبرز كليات جامعة عين شمس، قائلا "أنتم محظوظون لأنكم أصبحتم طلابا في كلية المستقبل". كما حث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة.

وفي كلمتها التي وجهتها للطلاب أكدت د. نجوى بدر عميد الكلية أن كلية الحاسبات والمعلومات تضع فلسفة ربط الطلاب بسوق العمل كأولوية هامة، لافتة إلى أن خريج حاسبات عين شمس تنتظره فرص عمل متعددة محليا ودوليا خاصة مع تزايد الطلب على هذا التخصص والذي أصبح عنصرا لا غنى عنه في شتى المجالات.

وأكدت أن نسبة تعيين خريج كلية الحاسبات تكاد تصل إلى 100٪ مع التنوع الكبير في مجالات علوم الحاسب وما يتم استحداثه من تكنولوجيا متطورة يوما بعد يوم.

وحول المشاركة في الأنشطة الطلابية، أشارت د. نجوى بدر إلى أن الكلية تتميز بوجود أنشطة متخصصة في قطاع الحاسبات والمعلومات تصقل من مهارات الطلاب التقنية والتكنولوجية وتساعدهم على الالتحاق بالمسابقات المحلية والعربية والدولية المتخصصة في مجالات علوم الحاسب.

وأضافت أن الكلية وقعت العديد من الشراكات مع كبريات الشركات العاملة في المجال محليا ودوليا بما يتيح للطلاب فرص الانخراط المبكر في سوق العمل ويزيد من خبراتهم العملية التي تكسبهم الكثير من المهارات خاصة مع مواكبة المناهج الدراسية لنظيراتها دوليا.

واستعرضت د. هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أبرز الأنشطة الطلابية التي تتنوع بين النشاط الرياضي والثقافي والفني والعلمي والجوالة وغيرها، وحثت الطلاب على الدمج بين التفوق الدراسي والمشاركة الطلابية في الأنشطة لما تضيفه من مهارات وسمات شخصية مميزة لكل طالب.

وتحدث د. حاتم ربيع رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر عن أهمية المشاركة الطلابية، داعيا الطلاب للمشاركة في أسرة طلاب من أجل مصر باعتبارها من أكبر الأسر الطلابية على مستوى الجمهورية التي تقدم فرص متنوعة للشباب للمشاركة الحقيقة والفعالة في مختلف الأنشطة والمجالات بما يؤهلهم ليكونوا نماذج واعدة قادرة على بناء مستقبل الوطن الغالي مصر، خاصة وأن الشباب هم المعول الأساسي في مسيرة البناء والتنمية.