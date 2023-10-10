عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حاسبات عين شمس: نسبة تعيين خريجي الكلية تصل إلى 100٪

طلاب جامعات
طلاب جامعات

افتتح الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية والدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية الحاسبات والمعلومات للعام الجامعي 2023/2024.

[[system- code: ad: autoads]]


وخلال الحفل الذي نظمه اتحاد طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية، نقل د. ممدوح عبد العليم تحيات د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة وأن د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة للطلاب، مهنئا الطلاب بالتحاقهم بواحدة من أبرز كليات جامعة عين شمس، قائلا "أنتم محظوظون لأنكم أصبحتم طلابا في كلية المستقبل". كما حث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة.

وفي كلمتها التي وجهتها للطلاب أكدت د. نجوى بدر عميد الكلية أن كلية الحاسبات والمعلومات تضع فلسفة ربط الطلاب بسوق العمل كأولوية هامة، لافتة إلى أن خريج حاسبات عين شمس تنتظره فرص عمل متعددة محليا ودوليا خاصة مع تزايد الطلب على هذا التخصص والذي أصبح عنصرا لا غنى عنه في شتى المجالات.

وأكدت أن نسبة تعيين خريج كلية الحاسبات تكاد تصل إلى 100٪ مع التنوع الكبير في مجالات علوم الحاسب وما يتم استحداثه من تكنولوجيا متطورة يوما بعد يوم.  

وحول المشاركة في الأنشطة الطلابية، أشارت د. نجوى بدر إلى أن الكلية تتميز بوجود أنشطة متخصصة في قطاع الحاسبات والمعلومات تصقل من مهارات الطلاب التقنية والتكنولوجية وتساعدهم على الالتحاق بالمسابقات المحلية والعربية والدولية المتخصصة في مجالات علوم الحاسب.

وأضافت أن الكلية وقعت العديد من الشراكات مع كبريات الشركات العاملة في المجال محليا ودوليا بما يتيح للطلاب فرص الانخراط المبكر في سوق العمل ويزيد من خبراتهم العملية التي تكسبهم الكثير من المهارات خاصة مع مواكبة المناهج الدراسية لنظيراتها دوليا.

واستعرضت د. هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أبرز الأنشطة الطلابية التي تتنوع بين النشاط الرياضي والثقافي والفني والعلمي والجوالة وغيرها، وحثت الطلاب على الدمج بين التفوق الدراسي والمشاركة الطلابية في الأنشطة لما تضيفه من مهارات وسمات شخصية مميزة لكل طالب.

وتحدث د. حاتم ربيع رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر عن أهمية المشاركة الطلابية، داعيا الطلاب للمشاركة في أسرة طلاب من أجل مصر باعتبارها من أكبر الأسر الطلابية على مستوى الجمهورية التي تقدم فرص متنوعة للشباب للمشاركة الحقيقة والفعالة في مختلف الأنشطة والمجالات بما يؤهلهم ليكونوا نماذج واعدة قادرة على بناء مستقبل الوطن الغالي مصر، خاصة وأن الشباب هم المعول الأساسي في مسيرة البناء والتنمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للانتخابات: أحد راغبي الترشح للرئاسة طلب استثناءات ومعاملة خاصة

الوضع يزداد سوءا.. بيان عاجل من وزارة الصحة الفلسطينية

الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤..بيان عاجل من الهيئة الوطنية فى طلبات الاستثناءات

حنان البلخي تفوز بمنصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

10 لقطات بارزة من مركز زوار القبة الضريحية لمسجد الإمام الشافعي |شاهد

بعد قصف معبر رفح.. شاحنات غذائية مصرية تعود أدراجها كانت في طريقها لغزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر عاشور بيفرح.. لقطات من عقد قرانه على المذيعة نانسي نور| صور

في أمس الحالة للدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني الناظر

بعد انباء زواجها من تامر عاشور..20 صورة لنانسي نور تكشف من هى؟

بعد رسالة نجله.. هاني الناظر يتصدر ترند جوجل من جديد

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ