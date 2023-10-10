بسمة وهبة: إسرائيل تواصل الحصار لدفع الفلسطينيين إلى سيناء ومعبر رفح.. فيديو

قالت الاعلامية بسمة وهبة ، إن اسرائيل تواصل ضغطها على الشعب الفلسطيني ، والقاء القذائف على غزة بدون توقف على مدار الساعة ، متابعة :" لما إسرائيل تضرب الفلسطنيين هيروحوا فين ؟ " .

وأضافت الاعلامية بسمة وهبة ، خلال برنامجها " ٩٠ دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن المخطط هو هروب أهلي سيناء على سيناء ، موضحة :" العقل والمخطط بيقول كده ".

وأردفت :" إسرائيل قافلة كل المعابر ومحاصرة غزة ولا يوجد معبر مفتوح غير معبر رفح .. وانا مش بتكلم عن المساعدات الانسانية انا بكلم ان الاعداد دي لو دخلت سيناء هتضرب اسرائيل من سيناء واسرائيل بقا ترد ".

