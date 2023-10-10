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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معنى التقوى في الإسلام.. اعرف أنواعها وثوابها

التقوى
التقوى

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، عن معنى التقوى في الإسلام، وأبسط تعريف لها.

معنى التقوى

وقالت دينا أبو الخير، في فيديو لصفحة موقع صدى البلد، إن معنى التقوى هي أن يجعل المسلم بينه وبين حدود الله عزوجل حدودا، فيبتعد عن النواهي والمحرمات.

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وأضاف، أن هناك مفهوم آخر عن التقوى، وهو من قول سيدنا علي بن أبي طالب حيث قال: التقوى هي : الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل.

وأشار إلى أن هناك فرق بين الحمد والشكر، فالحمد دائما يكون في السراء والضراء، أما الشكر فيكون مقابل نعمة أنعم الله بها على أحد عباده.

وتابعت: فيكون الرضا بالقليل، بحمد الله عزجل على كل شئ، وعلى المسلم أن يستعد للقاء الله بكثرة الحسنات والأعمال الصالحة، ويعد نفسه لحساب الله عزوجل يوم القيامة.

أنواع التقوى

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن التقوى هي فعل الخيرات‏، ‏التقوى هي اجتناب الشرور‏، ‏التقوى هي تحقق محبة الله ورسوله في قلب المؤمن‏، ‏التقوى هي حصول الرضا والسكينة‏،‏ أن نعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله‏, ‏وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله‏.

وذكر أن الله تعالى قد بيَّن أن القصد من كل ما شرعه سواء في العقيدة أو الشريعة أن تصبح التقوى صفة لازمة للمسلم‏,‏ ففي ستة مواضع من القرآن يعقب الله تعالى على التشريع بقوله‏: (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏) ، وفي ستة مواضع أخرى بلفظ‏: (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ‏) , ‏ وإذا ما تدبرنا الآيات المحكمات في كتاب الله تعالى‏,‏ نجد أن التقوى هي هدف وغاية أحكام الإسلام‏، وقد جاء الأمر النبوي بعموم التقوى في الزمان والمكان والحال فقال‏: (اتق الله حيثما كنت‏,‏ وأتبع السيئة الحسنة تمحها‏,‏ وخالق الناس بخلق حسن‏) [‏الترمذي] ‏فإذا تحقق المرء بالتقوى في شئونه كلها نال ثمرتها العظيمة التي تضمن له السعادة في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة‏.

 

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