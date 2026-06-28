مستشارة وزيرة التضامن: تكامل بين قطاعات الوزارة لتطوير منظومة الحضانات

أكدت الدكتورة رندا فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومدير البرنامج القومي "مودة" ، وجود تكامل بين قطاعات وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير منظومة الحضانات، في إطار اهتمام الوزارة بمرحلة الطفولة المبكرة، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية و التنشئة المقدمة للأطفال.

وقالت ـ في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (اكسترا نيوز) اليوم - " إن تدريب ميسرات الحضانات يستهدف إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع مرحلة عمرية شديدة الأهمية و الحساسية، باعتبارها المرحلة التي تتشكل خلالها شخصية الطفل"، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنمية قطاع الحضانات من خلال التعاون بين البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، وإدارة الحضانات، إلى جانب مبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة" التابعة للبرنامج القومي "مودة".

وأوضحت أن الوزارة أعدت محتوى تدريبيًا متكاملًا بالتعاون مع مجموعة من الخبراء و المتخصصين، يتضمن دليلًا إرشاديًا للتعامل مع الأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة، بهدف تزويد ميسرات الحضانات بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل السليم مع الأطفال.

وأكدت أن البرنامج التدريبي يستهدف توفير بيئة آمنة داخل الحضانات، لا تقتصر على الجوانب التعليمية، وإنما تمتد إلى تنمية شخصية الطفل وغرس القيم الإيجابية؛ بما يسهم في تحقيق تنشئة متوازنة، ودعم نمو الأطفال في سنواتهم الأولى.