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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا ميخائيل يشارك في احتفالات نهضة العذراء "حالة الحديد" بدير المحرق

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
ميرنا رزق

شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، في احتفالية النهضة الروحية التي ينظمها دير السيدة العذراء مريم "المحرق"، وذلك بمناسبة نهضة السيدة العذراء المعروفة بـ "حالة الحديد"، وذلك في يومها الثامن، وبحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول رئيس الدير.

نهضة العذراء بالمحرق 

وخلال الاحتفالية، ألقى نيافته كلمة روحية استند فيها إلى الآية الإنجيلية "فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الإِخْوَةُ بِرَأْفَةِ اللهِ أَنْ تُقَدِّمُوا أَجْسَادَكُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّسَةً مَرْضِيَّةً عِنْدَ اللهِ، عِبَادَتَكُمُ الْعَقْلِيَّةَ" (رو١٢: ١).

يُذكر أن الأنبا ميخائيل هو أحد أبناء دير المحرق العامر، حيث بدأ حياته الرهبانية فيه عام ٢٠٠٣م.

ويعتبر الدير منارة فريدة؛ إذ قدم للمجمع المقدس الحالي أكثر من ١٠ رهبان من أبنائه الذين نالوا درجة الأسقفية.

الأنبا ميخائيل إيبارشية حلوان المحرق دير المحرق العذراء مريم

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