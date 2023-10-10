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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المايسترو أحمد عويضة يقود فرقة مدحت صالح وعبير نعمة بمهرجان الموسيقى العربية

المايسترو أحمد عويضة
المايسترو أحمد عويضة

يستعد المايسترو أحمد عويضة لإحياء ثلاث حفلات غنائية في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية والمقرر انطلاق حفلاته يوم /الثلاثاء/ الموافق 24 أكتوبر الجاري.


ويبدأ عويضة رحلته بالمهرجان بقيادة الحفل الأوركسترالي للمطربة اللبنانية عبير نعمة، وذلك مساء /الجمعة/ 27 أكتوبر، في ثالث حفلاتهما سويا هذا العام في دار الأوبرا وتعقب نجاح حفلتها الأخيرة بمهرجان القلعة مطلع سبتمبر الماضي.


ويلتئم شمل عويضة بالنجم مدحت صالح بحفل غنائي منتظر بمهرجان الموسيقى العربية مساء /السبت/ 28 أكتوبر بالإسكندرية على مسرح سيد درويش، بعد أصداء النجاح الكبير الذي صاحب قيادة أحمد عويضة لأوركسترا حفل الأساتذة 2، الأسبوع الماضي والتي تم إذاعتها بشكل حي ومباشر على قناة الحياة.


ويضع المايسترو عويضة لمسته الختامية في مهرجان الموسيقى العربية بقيادته الأوركسترالية في حفل المطربة ريهام عبد الحكيم والنجم مدحت صالح المقررة مساء /الثلاثاء/ 31 أكتوبر.


وبذلك يُعد أحمد عويضة أول مايسترو في دار الأوبرا المصرية يقود ثلاث حفلات متتالية لثلاثة نجوم مختلفين في نفس الموسم من مهرجان الموسيقى العربية، والذي يضم هذا العام دورة استثنائية في نسخته الثانية والثلاثين، والتي تضم توليفة من النجوم الذين يشاركون لأول مرة، منهم حمزة نمرة وأحمد سعد وتامر عاشور.

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